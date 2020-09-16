Норвежский стрелок Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении

После совершенных им в 2011 году терактов и гибели 77 человек он получил 21 год заключения.

Формально, как сообщают норвежские СМИ со ссылкой на адвоката Брейвика, просить о досрочном освобождении он может только после 10 лет отбывания наказания. Этот срок еще не прошел: террориста арестовали немногим более 9 лет назад, а приговор вынесли в августе 2012 года. Тем не менее, защитник убежден, что Брейвик уже может рассчитывать на такую возможность.

Стрелок провел в одиночной камере более 8 лет. За это время он пытался судиться с властями Норвегии, жалуясь на «нечеловеческие», по его утверждениям, условия содержания. И если суд в Осло занял сторону Брейвика, то апелляционная инстанция, а затем и ЕСПЧ его жалобу отклонили. Террорист содержится в камере из трех комнат, где есть телевизор, компьютер без интернета, спортивные тренажеры и игровая приставка, а также возможность для учебы. Несмотря на это, Брейвик планирует начать новый судебный процесс против государства, обвиняя его в ущемлении своих прав.

Андерс Брейвик совершил теракты сразу в двух местах в июле 2011 года. Сначала он устроил взрыв в правительственном квартале Осло, в результате которого погибли 8 человек. После этого он расстрелял 69 человек в молодежном лагере на острове Утойя. Два года назад Брейвик утверждал, что раскаивается в содеянном и больше не придерживается фашистской и неонационалистической идеологии.

Власти Норвегии, согласно приговору, имеют право продлить Брейвику срок заключения в случае, если они сочтут его опасным для общества.