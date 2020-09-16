Осуждённого националиста Максима Марцинкевича, известного под кличкой Тесак, нашли мёртвым в челябинском СИЗО

Его родственники требуют возбудить дело об убийстве.

Максим Марцинкевич скончался в одиночной камере Следственного изолятора номер три в Челябинске. Газета «Коммерсантъ» сообщает, что он умер от потери крови, а когда тело нашли, рядом лежали бритвенные лезвия и предсмертная записка. Интернет-издание Baza уточняет, что в ней осуждённый утверждал, что не хотел причинять неудобств администрации СИЗО и просил передать своей гражданской жене личный дневник и еще одну книгу. Заканчивается записка словами «простите меня».

В Федеральной службе наказаний утверждают, что Максим Марцинкевич покончил с собой. В свою очередь его родственники в эту версию не верят. Родители умершего написали заявление председателю Следственного комитета России с требованием возбудить уголовное дело по статье об убийстве и взять его под личный контроль. В документе родные написали, что заключенный не мог совершить самоубийство, поскольку был волевым человеком и суицидальных намерений не высказывал.

Также родственники напомнили о том, что Марцинкевич на прошлой неделе жаловался адвокатам на пытки со стороны следователей. Заключённый рассказывал, что от него силой пытались добиться чистосердечного признания. Пока что Следственный комитет на эти обращения не ответил.

Максим Марцинкевич неоднократно был судим по различным статьям. В последний раз – зимой 2018-го года. Бабушкинский суд приговорил его к 10-ти годам колонии по обвинениям в разбое и хулиганстве.

Максим Марцинкевич с начала нулевых годов был участником и организатором различных организаций и движений, которых суды потом объявляли экстремистскими и запрещали на территории России.