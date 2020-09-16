Глава Еврокомиссии назвала отравление Алексея Навального типичным поведением России на мировой арене

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала отравление Алексея Навального типичным поведением России на мировой арене. Тенденцию на подобные нападения и вмешательство в выборы в других странах не изменит никакой газопровод, — считает фон дер Ляйен. Глава Еврокомиссии выступила в Европарламенте.

В Кремле назвали ангажированными подобные заявления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также попросил не политизировать тему «Северного потока». Вопрос о дальнейшей реализации проекта «Северный поток-2» зависит от действий России по инциденту с Алексеем Навальным, — заявила представитель правительства Германии Ульрике Деммер. По ее словам, канцлер Меркель по-прежнему ждет объяснений от России.

Правительство ФРГ стремится избежать ухудшения отношений из-за случившегося с Алексеем Навальным. Официальный представитель канцлера ФРГ Ульрике Деммер заявила сегодня на вопрос «Эха», что российское правительство должно разъяснить принципиальные вопросы, на которые только оно может и должно ответить. Принять до сих пор прозвучавшие из Москвы заявления, что нет причины в чем-то обвинять Россию, германские власти отказываются. По словам пресс-секретаря правительства ФРГ, Навальный был отравлен в России боевым нервнопаралитическим ядом и двое суток находился на лечении в Омске.

Россия должна объяснить, каким образом произошло применение запрещенного химического оружия на ее территории, подчеркнула Деммер. После соответствующего заявления из Москвы Евросоюз проведет консультации о возможной международной реакции и совместных мерах. Пресс-секретарь канцлера указала на уже сделанное заявление от имени 27 государств-членов ЕС. Представитель канцлера не дала ответа на прямой вопрос, видит ли Ангела Меркель ухудшение отношений России и Германии из-за случившего с Алексеем Навальным.

Пресс-секретарь МИД ФРГ Мария Адебар заявила «Эху», что ни о какой встрече между министрами иностранных дел обеих стран, Хайко Маасом и Сергеем Лавровым, никогда не было заявлено. По ее словам, МИД ФРГ объявляет встречи и визиты сразу после установления даты. В данном случае этого не произошло. Однако дело Навального активно дискутируется между Россией и Германией. Накануне в телефонном разговоре Хайко Маас и Сергей Лавров разъяснили вопрос о предоставлении помощи в уголовном расследовании.

Первый запрос российского правительства уже обрабатывается в Берлине по месту лечения Навального. Политик должен лично дать согласие на передачу своих медицинских данных в Москву. Второй запрос о допуске российских следователей проходит рассмотрение в органах юстиции ФРГ.

Институт оборонных исследований Швеции опубликовал сообщение о проведенном им анализе биологических проб Алексея Навального.

Шведский институт, главный филиал которого находится в северо-западной части Стокгольма, сообщает, что его эксперты, на основе лабораторных исследований, пришли к выводу, что Навальный был отравлен нервно-паралитическим веществом серии «Новичок», — пишет сайт Deutsche Welle. – О подробностях проведенной процедуры накануне журналистам рассказала глава отделения химической, биологической, радиологической и ядерной защиты и безопасности. Последовательность тестов биоматериала полностью соответствовала установленному регламенту Института оборонных исследований. Особо подчеркивается, что при этом была выдержана «непрерывность цепочки» испытаний, чтобы на их результаты не могли повлиять никакие внешние факторы. В интервью другому немецкому изданию Spiegel руководитель лаборатории также заявила, что яды нервно-паралитической группы «Новичок» чрезвычайно токсичны; одна капля такого вещества способна убить человека.

Анализы в Швеции, а также во Франции проводились после того, как 2 сентября правительство Германии объявило свои результаты исследований, проведенных Институтом фармакологии и токсикологии бундесвера. Шведская военная лаборатория – единственная в стране, которая специализируется на анализе результатов применения химического оружия. Ее полномочия были в свое время подтверждены на международном уровне, что дает здешним исследователям право проверки соблюдения разными странами и организациями Конвенции по запрещению химоружия. Зарубежные наблюдатели напоминают, что эксперты Института оборонных исследований Швеции семь лет назад привлекались в расследованию ООН по факту возможного применения химического оружия в пригороде Дамаска Гуте. Тогда ими было подтверждено, что во время авианалета на этот населенный пункт использовался фосфороорганический химический агент зарин, который относится к разряду боевых отравляющих веществ.

Правительство Германии распространило заявление, в котором сообщается, что проведенные ранее немецкими властями исследования по факту отравления Алексея Навального теперь подтверждаются независимыми друг от друга анализами шведской и французской лабораторий.