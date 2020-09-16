Директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сегодня обвинил США в подготовке революции в Белоруссии. На этом фоне президент Александр Лукашенко заявил, что организаторы протестов пытаются втянуть республику в кризис.

Западный след увидел в многотысячных протестах в Белоруссии Сергей Нарышкин. Директор службы внешней разведки России сегодня сказал, что акции оппозиции хорошо организованы и координируются и-за рубежа. Нарышкин добавил, что страны Запада начали готовить цветную революцию задолго до выборов президента Белоруссии. Он утверждает, что Соединенные Штаты в прошлом году и начале этого года направили на организацию антиправительственных выступлений около 20-ти миллионов долларов. Деньги, по словам Нарышкина, поступили через неправительственные организации. На эти средства формировали сеть независимых блогеров и информационных аккаунтов в социальных сетях, активистов готовили к уличным акциям в Минске и других городах. Наиболее перспективных как уверяет директор российской службы внешней разведки обучали, в том числе, в Польше, Литве, на Украине. Там с ними по выражению Нарышкина занимались опытные американские инструкторы по ненасильственным протестам. На этом фоне президент Лукашенко на встрече с местными чиновниками, депутатами и руководителями СМИ сегодня сказал, что технологии дестабилизации были обкатаны еще на выборах в парламент республики за полгода до выборов президента. Он также обвинил белорусские независимые СМИ и телеграм-каналы в разрушении доверия народа к государству. Политические провокации, по мнению Лукашенко, исходят в основном с территории Украины. А организуют протесты США, Польша, Литва, Чехия.

Напомним, протесты в стране идут больше месяца. Они начались сразу после окончания выборов президента Белоруссии 9 августа. Первые дни акции жестко разгонял ОМОН с применением всего арсенала спецтехники, сотни людей были задержаны, многие рассказывали о пытках в изоляторах и издевательствах в автозаках. Марши по выходным в Минске собирают по сто тысяч и более человек. В ряде других городов в эти дни выходят несколько десятков тысяч. Власти жёстко отвечают противникам. Из семи членов президиума белорусского координационного совета оппозиции на свободе в стране осталась только писатель, Нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Остальные в СИЗО как к примеру Мария Колесникова или уехали за границу. В их числе Павел Латушко и Ольга Ковалькова, они в Варшаве. Участвовавшая в выборах Светлана Тихановская в Литве. Еще до выборов в СИЗО было помещено несколько оппонентов Лукашенко, в том числе его главный соперник Виктор Бабарико, еще одному оппозиционному претенденту в президенты Валерию Цепкало из-за угроз пришлось покинуть страну.

Следственный комитет Белоруссии около часа назад обвинил Колесникову в публичных призывах к захвату власти. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

Политолог Валерий Карбалевич называет нелепыми утверждения о причастности США к организации протестов в Белоруссии. Карбалевич считает, что белорусской оппозиции нет смысла даже реагировать на подобные обвинения.

Соединенные Штаты действительно вмешиваются в белорусские дела, — уверен политолог Валерий Соловей. При этом он подчеркнул, что Россия занимается тем же самым.

Стоит напомнить, что президент Путин на днях пообещал выделить Белоруссии новый кредит в размере полутора миллиарда долларов.

Выделение кредита нельзя расценивать как вмешательство во внутренние дела, — уверен депутат Госдумы, член комитета по делам СНГ Константин Затулин.