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17:36, 16 сентября 2020

Защита найденного мертвым в челябинском СИЗО Марцинкевича попросила возбудить уголовное дело по статье «убийство»

Защита найденного мертвым в челябинском СИЗО Максима Марцинкевича, известного по прозвищу Тесак, попросила возбудить уголовное дело по статье «убийство». Обращение направлено главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, сообщил «Интерфаксу» адвокат Иван Сидоров. По его словам, они не верят в самоубийство Марцинкевича, поскольку он был морально устойчивым и волевым человеком, который никогда не высказывал суицидальных намерений. Ранее защитник сообщил, что Марцинкевича должны были везти в Москву для дачи показаний по делу 1999 года, но не уточнил, о каком деле идет речь. Интернет-издание Znak.com также пишет со ссылкой на другого адвоката Алексея Михальченко, что 9 сентября погибший жаловался на пытки, которым его подвергают, чтобы он признался в неких преступлениях, которые не совершал.



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