Суд Парижа приговорил к трем годам тюрьмы экс-главу Всероссийской федерации легкой атлетики Валентина Балахничева. Его признали виновным в пассивной и активной коррупции по делу о сокрытии положительных допинг-проб российских спортсменов, передают РИА «Новости». Также суд приговорил к двум годам тюремного заключения по аналогичному обвинению экс-тренера сборной России в беге на длинные дистанции Алексея Мельникова. Оба обвиняемых находятся в международном розыске. Они не согласны с предъявленными обвинениями и намерены обжаловать приговор.

