Политолог Валерий Карбалевич: Все высказывания об организации протестов в Белоруссии со стороны США звучат нелепо

Все высказывания об организации протестов в Белоруссии со стороны США звучат нелепо. Такое мнение высказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» политолог Валерий Карбалевич.

«То что «цветные революции» организуются извне, мы слышим из уст официальных лиц, государственных СМИ уже много лет. И это все достаточно грустно, потому что любые технологии цветных революций работают только тогда, когда для этого возникли условия», — сказал он. Карбалевич считает, что для белорусской оппозиции нет никакого смысла реагировать на подобные обвинения.

Ранее директор Службы внешней разведки России С.Нарышкин, говоря о ситуации в Белоруссии, заявил, что это плохо завуалированная попытка организации Западом «цветной революции» и переворота, цели которых не имеют ничего общего с интересами граждан.