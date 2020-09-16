Марии Колесниковой предъявлено обвинение в публичных призывах к захвату власти

Следствие предъявило официальное обвинение в причинении вреда национальной безопасности Белоруссии члену президиума координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. Об этом сообщили в следственном комитете республики. По данной статье Колесниковой может грозить от двух до пяти лет лишения свободы. В ведомстве уточнили, что Колесникова продолжает оставаться под стражей. Расследование продолжается.