Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождени

Норвежский террорист Андерс Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении. Об этом сообщил таблоиду Verdens Gang его адвокат Ойстен Стуррвик. По его словам, Брейвик отсидел меньше, чем возможно для подобного прошения — он провел в одиночной камере более восьми лет после завершения суда. Также Брейвик намерен начать новый судебный процесс против государства, считая, что его права ущемляют.

22 июля 2011 года Андерс Брейвик устроил взрыв в правительственном квартале Осло, а затем стрельбу в молодежном лагере на острове Утойя. Погибли 77 человек. Он сдался полиции без сопротивления. А на суде заявлял, что пытался своими действиями предотвратить «культурное самоубийство» Европы, которое выражается в массовой иммиграции мусульман. В августе 2012-го года его приговорили к максимально возможному в Норвегии наказанию — 21 году заключения.