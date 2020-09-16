Госдума приняла законопроект, который упрощает выдачу кредита Белоруссии

Это произошло на фоне заявлении Минска о дальнейшем сближении с Москвой.

Поправки в Бюджетный кодекс, принятые сегодня уже в третьем чтении, предполагают, что у правительства появится право предоставлять кредиты другим государствам без внесения изменений в соответствующую программу. Также кабинет министров сможет принимать решения о выдаче денег сверх утверждённого на год лимита. Средства на это будут собирать за счет ассигнований и уменьшения остатков бюджета за 2020-й год. Госдума рассмотрела этот законопроект за несколько дней, его внесли в нижнюю палату парламента в минувший понедельник.

Тогда же президент Владимир Путин объявил о том, что Россия выдаст Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. В свою очередь сегодня лидер соседней республики Александр Лукашенко сказал, что никому не удастся вбить клин между двумя странами. Также он отметил, что Минск попросил у Москвы некие новые виды вооружения для укрепления безопасности Союзного государства.

Агентство «БелТа» передаёт, что Россия и Белоруссия договорились о новых военных учениях. Манёвры должны состояться в октябре.