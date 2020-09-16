Музыкальный сервис Spotify обвинил Apple в неконкурентном поведении из-за презентации Apple One — единой подписки на все сервисы компании. Заявление опубликовало издание The Verge. В нем говорится, что американская корпорация в очередной раз использует свое доминирующее положение и несправедливую практику, чтобы поставить конкурентов в невыгодное положение и обделить потребителей, отдавая предпочтение собственным сервисам. В Apple на это заявили, что клиенты по-прежнему «могут открывать для себя и наслаждаться альтернативами каждой из услуг». В компании подчеркнули, что ввели подписку, чтобы у пользователей была возможность сэкономить и получить доступ сразу ко всем услугам.
2020-09-16T16:36:09+03:00
2020-09-16T16:36:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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16:36, 16 сентября 2020
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