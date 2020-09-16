Подавляющее большинство россиян не ездили в отпуск этим летом

Среди них преобладают жители Москвы и Петербурга – таковых 86% — и люди старше 60 лет (90%). Об этом сообщает «Интерфакс»-туризм со ссылкой на опрос аналитического центра НАФИ. Там пояснили, что жители двух столиц чаще остальных россиян ездят отдыхать за границу. Из-за пандемии зарубежные курорты закрыты, а в России похожих по цене и качеству предложений мало. Из тех, кто все же поехал отдыхать, 63% отправились на автомобилях, по 16% на поезде и самолете, 5% на автобусе.

Опрос проводился в конце августа — начале сентября среди 1 тысячи 600 совершеннолетних в 53 регионах России.