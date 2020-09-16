Александр Лукашенко попросил у Владимира Путина поставки в Белоруссию новых типов вооружения

Об этом, как передает агентство «Белта», белорусский президент сообщил на встрече с министром обороны России Сергеем Шойгу. Лукашенко также рассказал, что в октябре две страны снова проведут совместные военные учения. Ранее состоялся разговор Путина и Лукашенко, в ходе которого российский лидер пообещал предоставить Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов.

