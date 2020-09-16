Компания «Стоун-XXI», предоставившая автомобиль погибшему в ДТП Сергею Захарову, обжаловала приговор Ефремову

Лизинговая компания «Стоун-XXI», предоставившая автомобиль погибшему в аварии Сергею Захарову, обжаловала приговор актеру Михаилу Ефремову. Компания просит признать себя потерпевшей по делу о ДТП с участием Ефремова. Однако на это нет никаких оснований, заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Калой Ахильгов.

Компания-владелец фургона, на котором в результате столкновения с автомобилем актера Михаила Ефремова разбился Сергей Захаров, обжалует приговор. Фирма просит признать себя потерпевшей стороной.

«Обжаловать они не имеют право. В данном случае они должны обращаться с гражданским иском к Ерфремоу о взыскании стоимости этого автомобиля. Потерпевшей стороной они не являются, поточу что это сторона погибшего водителя фургона, точнее его родственники. И поэтому в данном случае здесь у них шансов обжаловать данный приговор по этим основаниям нет», — отметил адвокат.

Ранее суд приговорил Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима, штрафу в 800 000 рублей и лишению прав на 3 года.