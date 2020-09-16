Двукратная чемпионка мира, фигуристка Евгения Медведева, решила вернуться к тренеру Этери Тутберидзе. Последние два года она тренировалась в Канаде у Брайана Орсера. Сегодня Медведева вышла на свою первую тренировку после возвращения. В интервью Первому каналу она поблагодарила команду, с которой сотрудничала.

Под руководством Тутберидзе Медведева выиграла два чемпионата мира, два чемпионата Европы, два финала Гран-при и две серебряные олимпийские медали. Ее наивысшее достижение с Орсером – бронза чемпионата мира.