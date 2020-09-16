Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил планы правительства повысить плату за пользование природными ресурсами, поднять ставки акцизов на табак и пересмотреть льготы в нефтегазовом секторе. Как отметил Мишустин, нагрузку должны нести не только нефтяники – всем нужно участвовать в решении проблем, стоящих перед страной.

Сегодня же правительство рассмотрит законопроект о повышении НДФЛ до 15% для граждан с доходами более 5 миллионов рублей в год.

Экономист Игорь Николаев сказал в эфире «Эха», что повышение налогов связано с отсутствием денег в бюджете. По словам Николаева, развитые страны никогда не повышают налоги в кризис.