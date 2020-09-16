Основателя ультранационалистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича нашли мертвым в СИЗО Челябинска

Основателя ультранационалистического движения «Реструкт» Максима Марцинкевича, известного как Тесак, нашли мертвым в СИЗО Челябинска. Обстоятельства его гибели до конца пока не выяснены.

В Федеральной службе исполнения наказаний утверждают, что Тесак покончил с собой. По данным газеты «Коммерсантъ», он умер от потери крови, а рядом нашли бритвенные лезвия. Телеграм-канал Mash, в свою очередь, утверждает, что Марцинкевича нашли повешенным. Тем не менее, уже телеграм-канал Baza сообщает, что рядом с ним нашли предсмертную записку, в которой сказано, что он не хочет доставлять неприятностей администрации челябинского СИЗО. В конце записки – слова «Простите меня».

Между тем близкие Тесака и его адвокаты в версию о самоубийстве не верят. По словам одного из его адвокатов Ивана Сидорова, у него не было повода для этого: он полагает, что Марцинкевичу кто-то помог уйти из жизни, передает агентство «Интерфакс». Другой его адвокат Алексей Михальчик в интервью интернет-изданию «Подъем» утверждает, что Тесака заставляли под пытками признаться в целом ряде убийств и намеревались этапировать в Москву для новых следственных действий. Тесак в последнее время отбывал срок по обвинению в нападении на людей. В следующем году он мог претендовать на условно-досрочное освобождение.

Марцинкевич известен рядом проектов, в рамках одного из которых, в частности, он и его соратники выявляли предполагаемых, по их мнению, продавцов наркотиков, унижали их и публиковали видеозаписи.