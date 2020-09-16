Новая серия анимационного сериала «Южный парк» будет посвящена пандемии коронавируса, — сообщается в Твиттере американского телеканала «Камеди Сентрал». На Ютьюбе уже можно посмотреть 30-секундный трейлер.

Премьера нового выпуска состоится 30 сентября.