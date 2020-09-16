Компания «Газпром» может стать единым оператором программ газоснабжения и газификации домов в регионах. С таким предложением выступил Алексей Миллер. Президент Путин поручил правительству проработать этот вопрос.
2020-09-16T15:33:47+03:00
2020-09-16T15:33:47+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:33, 16 сентября 2020
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