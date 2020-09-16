Судья Люблинского суда Владимир Кузнецов оштрафовал на 10 тысяч рублей корреспондента «Коммерсанта» Анну Васильеву. Она пришла к СИЗО Лефортово в футболке с надписью «Свободу Сафронову». Штраф выписали по статье «нарушение порядка проведения митинга». Как следует из протокола, у СИЗО в тот день было не менее 50 человек, которые участвовали в несогласованной акции — собрании-пикетировании

Васильева виновной себя не признала. Она сказала суду, что эту майку носит в повседневной жизни.