Судья Люблинского суда Владимир Кузнецов оштрафовал на 10 тысяч рублей корреспондента «Коммерсанта» Анну Васильеву. Она пришла к СИЗО Лефортово в футболке с надписью «Свободу Сафронову». Штраф выписали по статье «нарушение порядка проведения митинга». Как следует из протокола, у СИЗО в тот день было не менее 50 человек, которые участвовали в несогласованной акции — собрании-пикетировании
Васильева виновной себя не признала. Она сказала суду, что эту майку носит в повседневной жизни.
Судья Люблинского суда Владимир Кузнецов оштрафовал на 10 тысяч рублей корреспондента «Коммерсанта» Анну Васильеву
Судья Люблинского суда Владимир Кузнецов оштрафовал на 10 тысяч рублей корреспондента «Коммерсанта» Анну Васильеву. Она пришла к СИЗО Лефортово в футболке с надписью «Свободу Сафронову». Штраф выписали по статье «нарушение порядка проведения митинга». Как следует из протокола, у СИЗО в тот день было не менее 50 человек, которые участвовали в несогласованной акции — собрании-пикетировании