Лизинговая компания, которой принадлежал автомобиль, попавший в ДТП с Михаилом Ефремовым, обжаловала приговор.

Фирма «Стоун-XXI» просит признать себя потерпевшей по резонансному делу и отменить решение Пресненского суда. Об этом сообщили в самом учреждении. Как отмечается, жалоба будет рассмотрена в Мосгорсуде, но дата слушаний пока не назначена.

Компания «Стоун-XXI» владеет автомобилем Lada, которым управлял курьер Сергей Захаров. В него в начале июня в центре Москвы врезался автомобиль, в котором находился Ефремов. От полученных травм Захаров умер на следующий день. Лизинговая фирма уже просила ранее признать себя потерпевшей, оценив нанесенный ей ущерб в 1 млн 50 тысяч рублей. Однако Пресненский суд ей отказал.

Согласно приговору, суд признал Ефремова виновным в ДТП и назначил ему 8 лет колонии общего режима. Он пришел к выводу, что актер находился под алкогольным и наркотическим опьянением. Сам Ефремов несколько раз менял свои показания, но в результате свою вину признал; впрочем, суд учитывал это лишь частично.

Апелляцию на приговор ранее подал и предыдущий адвокат Ефремова Эльман Пашаев. Накануне стало известно, что новым защитником актера стал Роман Филиппов, но он свою жалобу в Мосгорсуд пока не направил.