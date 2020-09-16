Российские спецслужбы обвинили США в организации белорусских протестов

Народные выступления не прекращаются в республике с выборов президента в начале августа.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин объявил, что протестные акции в Белоруссии с самого начала носят хорошо организованный характер, а координируются они из-за рубежа. Он подчеркнул, что Запад начал подготовку протестов заранее. По оценке ведомства, ключевую роль в происходящем играли Соединённые Штаты, и только за последние полтора года они направили на организацию народных волнений в республике двадцать миллионов долларов.

Нарышкин отметил, что эти деньги шли на формирование «сети блогеров и страниц в социальных сетях, которые готовили людей к так называемой «цветной революции». Он добавил, что некоторые из активистов также проходили специальное обучение в соседних странах, например, в Польше и Литве.

Глава разведки также рассказал, что США «взяли под плотную опеку бывшего кандидата в президенты Тихановскую и других оппозиционных активистов, которых раскручивают в качестве народных лидеров». Каких-либо доказательств этим утверждениям Сергей Нарышкин не привёл.

В свою очередь Россия вчера обещала выделить Белоруссии новый кредит. Предполагается, что Минск получит от Москвы полтора миллиарда долларов.