На выборах зафиксированы подкупы и подвозы избирателей в дни досрочного голосования – «Справедливая Россия»

На выборах 13 сентября зафиксированы подкупы и подвозы избирателей из-за недостатка наблюдения в дни досрочного голосования. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

«Нарушения были, прежде всего, в эти два дня досрочного голосования. Зафиксированы подвозы людей, бюджетников. В Оренбурге мы даже засняли, как за некий продовольственный паек люди голосовали. Причем раньше, когда привозили людей, всегда говорили, проголосуй за такого-то, а тут привозили людей и говорили, голосуйте за кого хотите, потому что конверты потом абсолютно спокойно вынимались и рисовались туда совершенно другие фамилии и другие данные. Увы, это было невозможно проконтролировать, потому что такого наблюдения обеспечить мы не могли», — сказал он.

С.Миронов подчеркнул, что «Справедливая Россия» выступает против распространения практики досрочного голосования на последующие выборы.

«Мы с пониманием относимся к тому, что в этом году с учетом пандемии трехдневное голосование — это разумно. Но делать это нормой на все выборы в будущем, мы считаем неправильным. Эти два дня досрочного голосования явно неконтролируемые и, с нашей точки зрения, влияют на реальное волеизъявление граждан», — заключил политик.

Выборы разных уровней прошли в 83 регионах России 13 сентября. В этом году Единый день голосования стартовал досрочно, в пятницу, и растянулся на три дня.