Компания «Стоун-21», владелец автомобиля, пропавшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, обжаловала приговор актеру и попросила признать себя потерпевшей стороной, — сообщили ТАСС в пресненском суде. В ходе судебного процесса представители компании уже заявляли ходатайство о признании себя потерпевшими, но суд им отказал.

Ефремов приговорен к 8 годам колонии общего режима, его защита обжаловала приговор.