Верховный суд отказал в отмене приговора фигурантам так называемого «Болотного дела» Удальцову и Развозжаеву

Верховный суд отказал в отмене приговора фигурантам так называемого «Болотного дела» Сергею Удальцову и Леониду Развозжаеву. Удальцов сказал в эфире Эха, что возмущен таким решением и считает, что оно не имеет ничего общего с законом и справедливостью. Политик намерен жаловаться в Европейский суд по правам человека.

Удальцов и Развозжаев были признаны организаторами массовых беспорядков на Болотной площади и каждый получил по 4 с половиной года лишения свободы. В прошлом году ЕСПЧ присудил Удальцову и Развозжаеву компенсацию в 24 тысячи евро, признав их потерпевшими в деле о массовых беспорядках на Болотной площади.