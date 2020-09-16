Бывший кандидат в президенты Белоруссии Тихановская объявила, что будет создан «санкционный список Колесниковой»

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская объявила, что будет создан «санкционный список Колесниковой». Мария Колесникова, член Координационного совета оппозиции, задержана по делу о призывах к захвату власти. Колесникову пытались выдворить из страны, однако она порвала свой паспорт на границе. Сегодня ей может быть предъявлено официальное обвинение.

К настоящему моменту практически все лидеры белорусской оппозиции либо задержаны, либо находятся за пределами страны.