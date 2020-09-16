Z Архив новостей новости
5 41 6 5504
14:33, 16 сентября 2020

Клиника Шарите, где проходит лечение Навальный, вернула Пригожину один миллион рублей, которые он пожертвовал

Берлинская клиника Шарите, где проходит лечение Алексей Навальный, вернула Евгению Пригожину один миллион рублей, которые он пожертвовал на лечение политика. Пресс-служба компании «Конкорд» объясняет это санкциями в отношении Пригожина. Кроме того, — добавили в компании, — клиника в случае получения денег должна будет за них отчитаться, но Шарите не хочет раскрывать Пригожину подробности отравления и лечения Навального, — уверены в пресс-службе.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

Всё больше смахивает на подбрасывание наркотиков Голунову Берлин отныне со своей стороны обязан доказать не только состав, но и происхождение веществ. Обязан. Бремя доказательств после «официализации» первой версии на нем…

5 318 6 46509 10.09
Блоги

Постпредство России при ЕС: Вопросы по ситуации с Алексеем Навальным Не претендуя на звание экспертов по токсикологии, мы все же считаем необходимым обратить ваше внимание на многочисленные несоответствия по данному делу…

5 248 6 36333 07:08
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 132 6 21189 13.09
Блоги

Элла Памфилова: Мы не боимся признавать свои ошибки Нет никакого конфликта — назрели принципиальные политические расхождения по ряду вопросов…

5 45 6 8097 10:38
Блоги

«Настоящее время» блог проекта (является иноагентом)

+ «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская «Жаль, что власть России приняла сторону диктатора». Светлана Тихановская Я думаю, что сейчас господин Путин принял выжидающую позицию – как у нас будет дальше складываться ситуация в стране. Он же понимает, что мы содружественные страны, и никто не желает разрывать эти связи…

5 30 6 5496 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Яшин политик

+ Жить в Москве опасно Жить в Москве опасно В нашем городе постоянно что-то взрывается и ломается. Вылетают металлические люки. Отваливаются балконы. Дороги превращаются в реки. Автомобильных тоннели заливают потоки грязи…

5 30 6 5619 15.09
8читать ;смотреть
Блоги

+ Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил спецприз жюри Венецианского кинофестиваля Фильм рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году…

5 42 6 8013 12.09
8читать ;смотреть
Блоги

Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…

5 61 6 12227 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Мой ответ Светлане Алексиевич Прекратите разжигать ненависть к России. Лучше — покаяться в русофобии. Тогда наш диалог становится возможным…

5 338 6 68616 11.09
Блоги

+ Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается 03:05 Доследственная проверка в связи с госпитализацией Навального продолжается Сообщение Управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу…

5 41 6 8639 11.09
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Никакие фальсификации не сработали: у «Яблока» 47 депутатов Наши депутаты избирались для того, чтобы защищать жителей российских городов и поселков от произвола местных властей, от арестов, от завышенной квартплаты, от зарвавшихся чиновников…

5 40 6 8550 15.09
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский ведущий: Матвей Ганапольский обозреватель «Эха Москвы», журналист

Люди голосуют против интересов своей страны. Почему? Они не идиоты, просто они не считают «Северный поток-2», во-первых, интересом своей страны. А во-вторых для них то, что происходит с Навальным, важнее…

5 49 6 12623 13.09
#слушать 50:24 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Константин Эггерт журналист

Главная битва Путина. Почему Молотов и Риббентроп не уступают коронавирусу Погруженность Кремля в тематику Второй мировой давно вышла за пределы чисто пропагандистской операции советского типа. Она реально отражает сильнейшее желание Путина сформировать новую российскую идентичность…

5 125 6 33727 07:13
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Список Навального Но любой закон, Акт или санкционный список не даст никакого серьезного эффекта, пока добро от зла не начнем отличать мы с вами. Пока в нашей стране вообще будут возможны такие преступления, как попытка убийства Алексея Навального…

5 88 6 23561 15.09
Блоги

Игорь Чубайс доктор философских наук, автор книги «Русская история. Беседы о смыслах»

Открытое письмо Светлане Алексиевич Не сомневайтесь — мы двумя руками не только за свободную, но и за независимую и суверенную Беларусь! Мы против визита в Москву (или в Сочи) того, кто приказал стрелять в безоружных…

5 86 6 24152 11.09
Блоги

Сергей Марков политолог

Навальный Все идет к тому, что российское государство будет обвинено от имени ОЗХО в применении оружия массового поражения против своих граждан…

5 124 6 36159 10.09

Популярное за неделю

Новости

Националист Марцинкевич по прозвищу Тесак покончил с собой в СИЗО-3 Челябинска Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах…

6 17044
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
Феноменальная способность – как на всей планете Кремль умеет найти самые пахучие фекалии и в эти пахучие фекалии завалиться…

5 59 6 146628 09.09
#слушать 50:09 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Вам жаль Михаила Ефремова?
5 131 6 20689 13.09
Блоги

+ Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин Максим Галкин: Перехват. Лукашенко и Путин -Путин: А вы не задумывались, зачем люди вышли?
-Лукашенко: Как зачем? Поздравить меня хотят…

5 94 6 186354 10.09
Блоги

Михаил Козырев журналист

Расправа над Ефремовым. Обращение к лицемерным «праведникам» Ни разу за руль не садились бухие?! Не верю. Ни одному из вас не верю. Кто-то после пары бокалов шампанского, кто-то после пары рюмок водки, все садились за руль. Все отмазывались несколькими купюрами в лапу тормознувшему гаишнику…

5 301 6 131328 10.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8747112
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4634984

Сегодня в эфире