Клиника Шарите, где проходит лечение Навальный, вернула Пригожину один миллион рублей, которые он пожертвовал

Берлинская клиника Шарите, где проходит лечение Алексей Навальный, вернула Евгению Пригожину один миллион рублей, которые он пожертвовал на лечение политика. Пресс-служба компании «Конкорд» объясняет это санкциями в отношении Пригожина. Кроме того, — добавили в компании, — клиника в случае получения денег должна будет за них отчитаться, но Шарите не хочет раскрывать Пригожину подробности отравления и лечения Навального, — уверены в пресс-службе.