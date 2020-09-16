Правительство намерено пересмотреть льготы в сфере топливно-энергетического комплекса, повысить плату за природные ресурсы, индексировать акцизы на табак для увеличения поступлений в бюджет, — объявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Кроме того, сегодня будет рассмотрен законопроект о повышении НДФЛ до 15% для граждан с доходами свыше 5 миллионов рублей в год.