Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет США в попытке организовать «цветную революцию» и антиконституционный переворот в Белоруссии. Как утверждает Нарышкин, американские инструкторы готовили активистов в Польше, Литве и Украине и направили порядка 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных акций в Белоруссии, — передает Интерфакс.