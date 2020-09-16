Глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин обвиняет США в попытке организовать «цветную революцию» и антиконституционный переворот в Белоруссии. Как утверждает Нарышкин, американские инструкторы готовили активистов в Польше, Литве и Украине и направили порядка 20 миллионов долларов на организацию антиправительственных акций в Белоруссии, — передает Интерфакс.
2020-09-16T14:31:09+03:00
2020-09-16T14:31:09+03:00
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14:31, 16 сентября 2020
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