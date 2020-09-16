Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась к своему тренеру Этери Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева вернулась к своему тренеру Этери Тутберидзе, от которой она уходила со скандалом.

Евгения уже вышла на свою первую тренировку в хорошо ей знакомом дворце спорта Хрустальный в Москве, где подтвердили, что сотрудничество лучшего тренера мира по версии Международного союза конькобежцев и экс-лидера женского одиночного катания возобновилось. Медведева ушла от Тутберидзе после Олимпийских игр в Пхенчхане в 2018 году, где она уступила еще одной ученице тренера Алине Загитовой, что и стало причиной обиды. Евгения уехала в Канаду, чтобы работать с Брайаном Орсером, но ощутимых результатов с ним не добилась. Для нее новый этап – попытка вернуться в элиту женского одиночного катания. Для Тутберидзе возвращение именитой спортсменки – прекрасный знак, особенно после того, как уже в этом году ее покинули сразу несколько талантливых спортсменок – Александра Трусова, Алена Косторная и ряд других. Перед началом сезона пресса не раз писала о разладе в группе Тутиберидзе и конфликтах тренера и спортсменок.

Первое официальное выступление Евгении Медведевой после возвращения к Этери Тутберидзе состоится на этапе Кубка России в Сызрани 19 сентября.