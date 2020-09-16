В Японии новый премьер-министр

Парламент утвердил в этой должности Йосихидо Сугу. Он пообещал продолжать политику своего предшественника Синдзо Абэ. Прежний глава правительства доволен тем, что успел сделать.

На своих страницах в соцсетях Абэ опубликовал видеоролик, в котором запечатлены самые яркие моменты его нахождения на посту премьер-министра. Он решил уйти в отставку по состоянию здоровья.

Комментируя вступление в должность нового премьер-министра Японии, зарубежные СМИ отмечают его ориентированность на укрепление контактов Токио с Западом и возможное охлаждение связей с Москвой.

Премьера Ёсихидэ Сугу называют «лоялистом» его предшественника, ожидая от начавшего работу правительства продолжения линии Синдзо Абэ как во внутренней, так и во внешней политике, — передает телеканал Аль-Джазира. – Издание обращает внимание на то, что Суга, работая в секретариате ушедшего премьера, был назначен им отвечать за контакты с США по вопросу об авиабазах на Окинаве, а также за связи с соседями – Китаем и Россией. Сайт Би-би-си пишет, что в отношениях с Москвой определяющим по-прежнему остается так называемый «Курильский тупик» и заключение так и не подписанного договора по итогам Второй мировой войны. В этом вопросе, подчеркивает издание, у обеих сторон, объективно, отсутствует пространство для маневра, в том числе в связи с последней поправкой в российскую конституцию, которая запрещает отчуждение территорий – прямо и без всяких исключений.

Японская Асахи Симбун оценивает политику Абэ в отношении России как «слишком наивную», полную компромиссов и уступок, призывая новую администрацию к пересмотру прежних, «провальных» позиций с тем, чтобы начать все с белого листа.

Ряд местных наблюдателей при этом рассматривают фигуру вступившего в должность премьера как переходную и «техническую», полагая что к очередным всеобщим выборам, которые состоятся ровно через год, правящая Либерально-демократическая партия Японии выдвинет во главе себя более сильную и яркую личность.