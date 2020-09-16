Верховный суд отказал фигурантам «болотного дела» Удальцову и Развозжаеву в отмене приговора

Верховный суд отказал фигурантам «болотного дела» координатору «Левого фронта» Сергею Удальцову и активисту Леониду Развозжаеву в отмене приговора. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов.

«Заместитель генерального прокурора Буксман заявил, что нарушения есть, но они глобально не повлияли на справедливость приговора и все нужно оставить в силе. К сожалению, президиум Верховного суда без всякой аргументации согласился с позицией генпрокурора, наши доводы проигнорировал и оставил приговор в силе. Я возмущен таким решением, считаю, что ничего общего с законом, со справедливостью оно не имеет, здесь явно прослеживается политическая подоплека», — сказал он.

Политик подчеркнул, что намерен обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека.

С.Удальцов и Л.Развозжвеву в 2014 были признаны организаторами массовых беспорядков на Болотной площади, обоих приговорили к 4,5 года лишения свободы. В 2019 году Европейский суд по правам человека присудил Сергею Удальцову и Леониду Развожаеву компенсацию в 24 тысячи евро, признав их потерпевшими в деле о массовых беспорядках на Болотной площади в 2012 году.