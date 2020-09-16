ФСИН подтвердила, что в СИЗО найден мертвым Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак

Федеральная служба исполнения наказаний подтвердила, что в Челябинском СИЗО найден мертвым известный своими радикальными националистическими взглядами Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак.

Инцидент произошел в третьем СИЗО Челябинска. В региональном управлении ФСИН рассказали, что Максим Марцинкевич был найден сегодня в камере без признаков жизни. Медики пытались его спасти, но безуспешно. Тюремное ведомство называет в качестве предварительной версии самоубийство. В свою очередь интернет-издание Baza сообщило, что Тесак в изоляторе ждал дальнейшего этапирования в Москву. Здесь ему по словам адвоката Алексея Михальчика должны были предъявить обвинения по новым эпизодам об убийствах. Адвокат также сказал агентству ТАСС, что подзащитный жаловался на пытки и на то, что его заставляют признаться по новым эпизодам, называя их фантастическими. Baza также сообщает, что рядом с Тесаком нашли предсмертную записку, в ней говорится, что он не хочет доставлять неприятностей администрации СИЗО Челябинска. Ещё просьба передать гражданской жене — она в Екатеринбурге — книгу про коммунизм и личный дневник. Послание заканчивается словами «Простите меня».

Тесак в конце позапрошлого года получил 10 лет колонии строгого режима за убийство одного из торговцев спайками. Созданное им движение «Реструкт» ранее получило скандальную известность: его участники в Москве нападали на людей под предлогом борьбы с распространением наркотиков, применяли дубинки, электрошокеры, газовые баллончики. Видео нападений снимали и выкладывали ролики в интернет. По данным следствия были избиты не менее восьми человек, из них один умер. До этого Марцинкевич был несколько раз судим по обвинению в преступлениях, совершенных на почве национализма. В 2009 году его осудили на 3,5 года за инсценировку казни гражданина Таджикистана. Тесак также получил три года за лозунги, разжигающие национальную и расовую рознь.

Марцинкевича также в СМИ называли руководителем движения, занимавшегося поимкой предполагаемых педофилов.