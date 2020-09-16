В Кремле признали, что правительство ищет источники для повышения доходной части бюджета. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких решений пока не принято, однако Минфин действует «по обстоятельствам» — с учетом дефицита бюджета в условиях распространения коронавируса. Песков назвал это нормальным процессом.



Сегодня стало известно, что сигареты в России могут подорожать на 20%. Как пишет газета РБК, Минфин предлагает повысить акцизы, уже подготовлены поправки в Налоговый кодекс.

Эксперт табачной отрасли Вадим Желнин утверждает, что прежде всего это почувствуют потребители недорогих марок сигарет

Минфин, по данным газеты «Коммерсантъ», в секретном режиме решил со следующего повысить налог на добычу некоторых удобрений и руд цветных металлов в три с половиной раза.

Акции металлургических и химических предприятий потеряли в цене на Московской бирже.

От непопулярных налоговых мер Минфин рассчитывает получить почти два триллиона рублей.

России также придется пойти на резкое увеличение государственных заимствований. Денег в бюджете действительно нет, — сказал «Эху» экономист Игорь Николаев.

Николаев сказал, что развитые страны никогда не повышают налоги в кризис. Нынешняя ситуация говорит о снижении уровня жизни в нашей стране.