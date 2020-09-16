Американские знаменитостии в течение суток не будут использовать соцсети в рамках кампании по борьбе с расизмом

Американские знаменитости, в частности Леонардо ди Каприо, Ким Кардашьян и Кети Перри в течение суток не будут использовать Фейсбук и Инстаграм в рамках кампании по борьбе с расизмом.

Организаторы кампании утверждают, что социальные сети не принимают достаточных мер для удаления сообщений расистского характера. Ранее несколько крупных компаний , в частности, Старбакс, Кока-Кола и Юнилевер отказались от размещения рекламы в этих сетях.