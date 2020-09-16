Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе, — рассказал ТАСС директор Центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев. Ранее стало известно, что 20-летняя Медведева решила вернуться к Тутберидзе. До этого она тренировалась у канадца Брайана Орсера.
2020-09-16T13:33:37+03:00
2020-09-16T13:40:36+03:00
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13:33, 16 сентября 2020
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