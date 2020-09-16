Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева провела первую тренировку под руководством Этери Тутберидзе, — рассказал ТАСС директор Центра спорта «Самбо-70» Ренат Лайшев. Ранее стало известно, что 20-летняя Медведева решила вернуться к Тутберидзе. До этого она тренировалась у канадца Брайана Орсера.