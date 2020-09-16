Минобразования России сообщает, что плата за обучение в российских вузах в этом году останется на уровне прошлого года

Министерство образования России сообщает, что плата за обучение в российских вузах в этом году останется на уровне прошлого года. Глава ведомства Валерий Фальков утверждает, что это было решение самих вузов, хотя они получили соответствующую рекомендацию министерства.

Министр также сказал, что в этом году количество бюджетных мест в вузах увеличено на 17 тысяч.