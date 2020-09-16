По официальным данным, в России третий день подряд растет количество заразившихся коронавирусом. За сутки COVID-19 выявлен у 5 тысяч 670 человек в 84 регионах.

Больше всего заболевших в Москве — 750. За сутки умерли 132 человека, — сообщает федеральный оперативный штаб.