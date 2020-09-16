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13:32, 16 сентября 2020

В Кремле называют «ангажированным» заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отравлении Алексея Навального

В Кремле называют «ангажированным» заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об отравлении Алексея Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также попросил не политизировать тему Северного потока.
Ранее глава Еврокомиссии назвала отравление Навального «типичным проявлением поведения России на мировой арене». «Тенденцию на подобные нападения и вмешательство в выборы в других странах не изменит никакой газопровод», — считает Фон дер Ляйен



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