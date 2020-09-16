Андрес Брейвик подал прошение об условно-досрочном освобождении

Андрес Брейвик, отбывающий наказание за совершение терактов в Норвегии в 2011 году подал прошение об условно-досрочном освобождении, — сообщают норвежские СМИ со ссылкой на адвоката.

Жертвами норвежского стрелка стали 77 человек, 151 получил ранение. Сейчас Брейвик отбывает 21-летнее тюремное заключение. Он уже отсидел более 8 лет.