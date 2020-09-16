Федеральная служба исполнения наказаний подтверждает информацию о смерти националиста Максима Марцинкевича

Он был найден мертвым в камере СИЗО Челябинска.

По предварительным данным, речь идет о самоубийстве, — утверждает источник ТАСС. В Управлении ФСИН уточнили, что назначена внутренняя проверка.

В то же время адвокат Алексей Михальчик уточнил, что Марцинкевича этапировали в Москву для предъявления обвинений по новым эпизодам об убийствах. По словам красноярского адвоката, встречавшегося с Марцинкевичем до этапирования, Марцинкевич жаловался на пытки и выбивание явок с повинной. Он отрицал вину в убийствах, и по свидетельству защитников, был в очень подавленном состоянии.

К проверке подключился Следственный комитет. В СК подтвердили, что Марцинкевич оставил предсмертную записку.