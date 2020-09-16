Повышение налогов в России связано с отсутствием денег в бюджете из-за пандемии – экономист

Повышение налогов в России связано с отсутствием денег в бюджете из-за пандемии. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» экономист Игорь Николаев.

«Возможное нынешнее повышение налогов безусловно связано с тем, что банально нет денег. Экономика сильно просела, дефицит бюджета оценивается в триллионы рублей, надо где-то брать деньги. Фонд национального благосостояния власти тратить не хотят, именно поэтому и не пошл на широкомасштабную поддержку населения в острый период пандемии. Деньги нужны, бюджетные обязательства выполнять надо. Пошли по простому пути: занимать деньги, что тоже будет делаться, и повышать налоги. Даже если налоги вроде бы на производство, но по цепочке эта налоговая нагрузка передается вниз и расплачиваться, в конце концов, приходится населению, это снижение уровня жизни», — сказал он.

Министерство финансов предложило компенсировать потери российского бюджета из-за пандемии коронавируса рядом налоговых мер. Минфин предлагает изменить налог на дополнительный доход от добычи углеводородов, пересмотреть некоторые льготы нефтегазового сектора. Кроме того ведомство планирует в 3,5 раза поднять налог на добычу руд и удобрений. Также Минфин намеревается на 20 процентов поднять акциз на сигареты, табак, а также электронные устройства для курения.