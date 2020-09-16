Сегодня появились сообщения, что Роман Широков находится под подпиской о невыезде

Сегодня появились сообщения, что бывший футболист сборной России Роман Широков находится под подпиской о невыезде в связи с возбужденным в отношении его уголовным делом.

Широкова обвиняют в умышленном причинении легкого вреда здоровью судье Никите Данченко, который обслуживал встречу между любительскими командами телеканала Матч ТВ и коллектива с названием «Ничего обычного». Рефери собрался показать известному игроку красную карточку и, следовательно, удалить его с поля, но не успел. Широков опередил его, ударив по лицу, а затем нанес еще один удар ногой по голове, когда Данченко упал. Адвокаты потерпевшего, который подал на футболиста в суд, считают, что речь может идти о статье «покушение на убийство», но с такой квалификаций следствие не согласилось. Как сообщил РИА источник в правоохранительных органах, с Широкова, при этом, взяли подписку о невыезде.

Впрочем, адвокат футболиста Вадим Лялев утверждает, что ни он, ни сам Широков с материалами дела не ознакомлены, поэтому говорить о какой-либо мере пресечения пока рано.