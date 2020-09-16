Рост цен на табак в первую очередь отразится на потребителях недорогих сигарет – эксперт

Рост цен на табак в первую очередь отразится на потребителях недорогих сигарет. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» эксперт табачной отрасли Вадим Желнин.

«Повышение цен для последних лет достаточно беспрецедентное. Если учесть еще, что на акциз накладывается НДС, у вас получится, что сигареты подорожают приблизительно на 15 рублей. Это значительное увеличение налоговой нагрузки на «бедных», по крайней мере, в процентах. Так устроена вся наша акцизная система в табачной отрасли, что в процентном отношении потребители дешевых товаров платят значительно больше, чем потребители дорогих. Кроме того, основная проблема табачного рынка – это рост нелегальной продукции. Вся политика, направленная на значительное повышение цен для дешевых сигарет, работает в пользу развития нелегального рынка», — сказал он.

По информации СМИ, министерство финансов России предлагает повысить акцизы на сигареты, чтобы покрыть расходы из-за коронавируса. Ставки акциза на сигареты, табачную продукцию, а также электронные устройства для курения в следующем году могут вырасти на 20 процентов.