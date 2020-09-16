Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, как ожидается, предъявят уголовное обвинение

Члену Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой, как ожидается, сегодня предъявят уголовное обвинение. Она находится под стражей уже полторы недели.

Вероятнее всего, Колесниковой вменят призывы к действиям, которые угрожают национальной безопасности. В штабе экс-кандидата в президенты Белоруссии Виктора Бабарико, также находящегося под стражей, ожидают, что обвинение будет официально выдвинуто уже в ближайшие часы. При этом накануне адвокаты Колесниковой подавали ходатайство о прекращении ее уголовного дела. Они считают, что члена президиума Координационного совета преследуют по политическим мотивам, а сама Колесникова не призывала к насильственному захвату власти.

Одна из лидеров белорусской оппозиции была задержана в начале прошлой недели. При этом с ней целый день не было связи после того, как неизвестные посадили ее в автомобиль с подписью «Связь» и увезли. На следующий день белорусские власти утверждали, что Колесникова хотела выехать на Украину и была задержана при незаконном пересечении границы. Ее соратники подчеркнули, что она не хотела уезжать и из-за этого порвала паспорт. Сейчас Колесникова находится в СИЗО города Жодино.

Координационный совет белорусской оппозиции был создан около месяца назад, он заявлял своей целью мирную передачу власти. Почти все члены президиума совета либо покинули Белоруссию, либо оказались задержаны.