Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, по данным источника ТАСС, покончил с собой в СИЗО Челябинска

Националист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак, по данным источника ТАСС, покончил с собой в следственном изоляторе Челябинска. Его тело было найдено в одной из камер. В Челябинске он ждал пересылки в Москву.

Интернет-издание База утверждает, что Тесак оставил предсмертную записку, что в ней пока неизвестно.

Марцинкевич был приговорен к 10 годам лишения свободы по делу о нападениях на продавцов спайсов