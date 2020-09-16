Профсоюз «Действие» планирует акции протеста из-за отсутствия выплат за работу с коронавирусными пациентами

Профсоюз медработников «Действие» планирует акции протеста в ряде регионов из-за проблем с начислением выплат за работу с коронавирусными пациентами. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» председатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал.

«В профоюз «Действие» начиная с мая поступает масса обращений медицинских работников в связи с невыплатой им или неправильного начисления стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами. К сожалению, наши официальные обращения в адрес властей не были до конца услышаны. Сейчас идет работа по установлению контактов с коллективами, которые готовы протестовать», — сказал он.

По информации А.Коновалова, заявки были поданы в 16 регионах, в некоторых из них власти уже отказали медработникам в проведении акций. Глава профсоюза подчеркнул, что в рамках акции будут соблюдены санитарные нормы.

«Акции будут проходить в форме пикетов, не очень массовых, от 20 до 50 человек. И мы устанавливаем регламент, что люди будет размещаться из расчета один человек на 4 квадратных метра, чтобы не дать властям повода отказать нам», – заключил он.

В апреле 2020 года президент Владимир Путин обещал выделить регионам 10 миллиардов рублей на дополнительные выплаты медицинским работникам из-за распространения коронавирусной инфекции. В постановлении правительства были предусмотрены дополнительные выплаты врачам, медсестрам, медицинскому персоналу за особые условия труда и повышенную нагрузку.