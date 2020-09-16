Федерация фигурного катания России пока не имеет официальной информации о возвращении Медведевой в группу Тутберидзе

Федерация фигурного катания России пока не имеет официальной информации о возвращении Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе. Последние два года фигуристка тренировалась у канадца Брайана Орсера.

Ранее источники российских агентств сообщили о возвращении Медведевой к прежнему тренеру. Причины пока не названы.