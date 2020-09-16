В Кемеровской области запретили выходить на улицу людям старше 65 лет. Как рассказал «Эху» редактор местного новостного портала «Абажур» Роман, ограничительные меры соблюдают далеко не все.
За нарушение правил предусмотрены штрафы.
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В Кемеровской области запретили выходить на улицу людям старше 65 лет. Как рассказал «Эху» редактор местного новостного портала «Абажур» Роман, ограничительные меры соблюдают далеко не все.
За нарушение правил предусмотрены штрафы.
Гражданский конгресс — Конгресс интеллигенции: Поддержим борьбу граждан Беларуси за человеческое достоинство! Нам горько и стыдно наблюдать, что отношения между нашими странами, имеющими большое и сложное историческое прошлое, разрушаются российскими недальновидными властями, их силовыми структурами и бессовестной пропагандой вражды…