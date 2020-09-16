Правительство России сегодня должно рассмотреть проект федерального бюджета на ближайшие три года. В российской прессе появились сообщения, что Минфин подготовил проект по повышению налогов. Газета РБК пишет, что на 20% могут быть увеличены акцизы на табачные изделия. Также планируется повысить налог на добычу полезных ископаемых. Эта информация, кстати, уже привела к тому, что на бирже в Москве упали стоимости акций металлургических и химических предприятий.